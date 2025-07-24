Также адвокат объяснила, почему стоит носить с собой именно бумажный документ.

В Украине продолжает действовать военное положение, в связи с чем каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Адвокат по военному и уголовному праву объединения "Актум" Татьяна Лебедева рассказала в комментарии "РБК-Украина", что грозит за его отсутствие.

Могут ли задержать за отсутствие военно-учетного документа

Она напомнила, что в Украине не предусмотрен штраф за отсутствие военного билета. Более того, нет ответственности за то, если мужчина не будет носить с собой паспорт. Тем не менее может быть административное задержание на 72 часа до выяснения обстоятельств.

"Лицо могут доставить в отдел полиции, составить административное задержание и имеют право удерживать 72 часа до выяснения всех обстоятельств. Если военного билета нет и он остался дома, его должны ему привезти. Если нет, то его должны доставить в ТЦК для изготовления такого документа. Бывает, что некому привезти такой документ. Например, человек живет сам. Тогда я рекомендую сразу же ехать в ТЦК и изготавливать такой документ", - заявила Лебедева.

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Адвокат отметила, что останавливать граждан для проверки документов могут только работники полиции. Они же имеют право проверить военно-учетные документы.

В случае, если у человека нет этого документы, полицейские могут попросить показать фото этого документа. Если же нет и фото, тогда по закону правоохранители имеют право задержать человека для установления личности, подчеркнула адвокат.

"Работникам ТЦК вы имеете право ничего не предоставлять. В большинстве случаев работники ТЦК ходят вместе с полицией: как правило, один-два полицейских есть в сопровождении. Но у меня есть клиенты, которые быстро бегают, и говорят: я не буду вам ничего показывать, вызывайте полицию. Разворачиваются и убегают. Это то как часто бывает на практике", - поделилась Лебедева.

Можно ли не носить с собой бумажные документы, если они есть в "Резерв+"

Лебедева подтвердила, что паспорт не обязательно носить с собой, так как он присутствует в "Дії". Тем не менее бумажный военно-учетный документ должен быть при в наличии у всех военнообязанных.

"Очень многие клиенты считают: если у них на смартфоне есть Резерв+, то больше ничего не надо. Но должен быть еще военно-учетный документ бумажный. Выписка из "Резерва+" - это просто информационная справка. Как показывает практика, у нас есть много "художников", которые могут этот документ себе "нарисовать" и ходят с этим по улице. Это все проверяется быстро", - предупредила адвокат.

Кроме того, бывают случаи, когда легально вклеенные QR-коды не работают, добавила Лебедева.

"Даже при мне мой клиент сформировал выписку из "Резерв+" с QR-кодом, но этот QR-код не "пробивался". Поэтому и нужен именно бумажный вариант", - рассказала она.

Какие документы могут проверить у водителей на блокпостах

В Украине во время военного положения у водителей могут проверять документы на блокпостах. Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, какие документы чаще всего проверяют, и насколько это законно.

Воронкова отметила, что уполномоченные лица могут потребовать предъявить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетные документы. Водитель же может попросить назвать причину остановки транспортного средства.

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