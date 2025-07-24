Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос изменений антикоррупционного законодательства с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, во время которого информировал о согласовании им текста нового законопроекта относительно независимой работы антикоррупционных органов Украины. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По информации главы государства, Германия должна присоединиться к экспертизе документа.

"Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - отмечает Зеленский.

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Кроме того, он рассказал канцлеру о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов.

"Очень хороший разговор, есть готовность помогать и продолжать поддержку", - отметил глава государства.

Последние новости о законе про НАБУ и САП

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поданный президентом Владимиром Зеленским. Регистрационный номер 13533.

Документ подготовлен на фоне гражданских протестов, вызванных утвержденным Верховной Радой Украины 22 июля законопроектом №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "За" это решение проголосовали 263 депутата.

В совместном заявлении НАБУ и САП отмечали, что принятые законодательные изменения "существенно ограничивают независимость" НАБУ и САП.

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