Китай катастрофически отстает от Маска по запуску спутников: NYT узнало причину

Техническое отставание уже несколько лет не позволяет Китаю выполнять свой же план по запуску космических спутников.

Две крупнейшие сети Китая развернули менее 1% запланированных спутников. Это свидетельствует об отставании от компании SpaceX Илона Маска в борьбе за космическую связь, пишет The New York Times.

Спутники на низкой околоземной орбите необходимы для беспилотных автомобилей, боевых действий при помощи дронов и военного наблюдения. Поэтому, пишет издание, Китай рассматривает Starlink как военную угрозу и вкладывает значительные средства в развитие космических систем, планируя разместить на орбите почти 27 тысяч спутников.

Но китайские компании не преодолели ключевое техническое препятствие. Одной из основных причин задержки Китая является отсутствие надежной многоразовой ракеты-носителя. Китайские компании по-прежнему запускают спутники с помощью одноразовых ракет. После развертывания спутников части ракет падают обратно на Землю или становятся космическим мусором.

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Первая сеть Qianfan должна была к концу года иметь в космосе около 650 спутников. Однако с момента начала запусков в августе вывела на орбиту только 90 спутников. Другая сеть Guowang, отстает еще больше. Несмотря на планы запустить около 13 тысяч спутников в течение следующего десятилетия, на орбите находится только 34 спутника. В то же время SpaceX имеет на орбите около 8000 спутников Starlink.

"Китайские чиновники встревожены компанией SpaceX, которую они считали неразрывно связанной с Пентагоном еще до того, как Маск занял недолговечную должность в администрации Трампа. Исследователи Народно-освободительной армии прогнозируют, что сеть станет "глубоко интегрированной в боевую систему вооруженных сил США". Они предвидят время, когда спутники Starlink соединят военные базы США и будут служить сетью раннего предупреждения о ракетном нападении и перехвата ракет", - говорится в статье.

Также там указывается, что хотя Starlink предназначен для гражданского использования, он стал незаменимым для связи и координации ударов дронов в войне на Украине. Кроме того, SpaceX имеет контракты с правительством США на строительство и запуск спутников, некоторые из которых предназначены для шпионажа, а другие — для наведения на врагов и отслеживания ракет. SpaceX также запускает спутники, построенные другими оборонными подрядчиками.

Что помогло США опередить Китай

SpaceX уже шесть лет запускает спутники при помощи Falcon 9 – это частично многоразовая ракета. Нижняя часть ракеты, содержащая основные двигатели, возвращается на Землю в вертикальном положении, неповрежденной и готовой к использованию в других миссиях. Это значительно снижает затраты и сокращает время между запусками.

Именно эта инновация позволила SpaceX значительно опередить конкурентов. По данным SpaceX, ракеты Falcon 9 были использованы примерно в 500 миссиях.

"Многоразовые ракеты должны выдерживать экстремальную жару во время возвращения на базу. Они также должны быть стабильными и контролируемыми, с двигателями, которые могут перезапускаться в различных аэродинамических условиях. Вопрос не только в том, чтобы их вернуть, но и в том, чтобы вернуть их в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было запустить снова", - сказал изданию Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Отсутствие многоразовых ракет — не единственное ограничение. Производство спутников — сложный и трудоемкий процесс, и даже с многоразовыми ракетами сложно установить стабильный ритм запусков. SpaceX потребовались годы, чтобы устранить все проблемы. Но эксперты считают, что гонка за созданием многоразовой ракеты имеет решающее значение для будущего китайских группировок спутников на низкой околоземной орбите.

Как Россия пытается противодействовать США

Как писал УНИАН, в начале июля стало известно об инциденте на околоземной орбите с участием аппаратов из США и РФ. Российский спутник "Космос-2558", который долго следовал за американским разведывательным аппаратом USA 326, выпустил неизвестный объект. По мнению специалистов, россияне могли выпустить специальный субспутник, который в теории способен нести противоспутниковое оружие. Таким образом, это может быть частью испытаний технологий, предназначенных для вывода из строя космических аппаратов США.

Эксперты видят и другие признаки возможной подготовки к РФ к саботажу в космосе. Не исключено, что Россия попробует устроить ядерный взрыв в космосе, которым попытается уничтожить американские спутники.

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