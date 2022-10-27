В большинстве случаев речь идет о военных грузовики и заправщики.

В оккупированном Крыму фиксируют рост интенсивность передвижения российской военной техники по трассе "Таврида".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

На автомобильных развязках и съездах разместили баннеры, проезд по Керченскому мосту открыт только для легковых авто.

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Отмечается, что замечены эшелоны, следующие в направлении Керчи. В то же время большинство военной техники направляется в сторону материковой Украины.

В большинстве случаев речь идет о военных грузовики и заправщики.

Война в Украине

В 2014 году Российская Федерация захватила украинский полуостров Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия без объявления войны начала полномасштабное вторжение в Украину.

В конце сентября боевики "Л/ДНР" и оккупированные в Херсонской и Запорожской областях провели фейковые референдумы о "вхождении" в состав Российской Федерации. 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию "договоров" о принятии этих территорий в состав РФ.

Это произошло на фоне масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое началось в августе.

14 октября сообщалось, что в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России деоккупировано уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

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