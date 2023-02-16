При этом российский ставленник обвинил в пуске беспилотников Украину.

Оккупационные власти Севастополя пожаловались на атаку беспилотников.

Как утверждает гауляйтер города Михаил Развожаев, российские ПВО якобы отражают БПЛА. По состоянию на 8:30 якобы сбиты два дрона над морем.

При этом российский ставленник обвинил в пуске беспилотников Украину.

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Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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