По мнению эксперта, поврежденные в Энгельсе борты вряд ли будут отремонтированы.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что новая "бавовна" на российском аэродроме в Энгельсе Саратовской области, где в ночь на понедельник, 26 декабря, прогремел взрыв, свидетельствует о неспособности России ответить на серьезные вызовы в сфере безопасности.

Как он отметил в эфире Апостроф TV, российский военно-промышленный комплекс окончательно стал на путь своего заката.

"И то, что их эшелонированная оборона не может справиться с неизвестным летательным аппаратом, свидетельствует о том, что достаточного технического потенциала для этого у них нет. Это очень серьезный сигнал тем странам, которые покупали в России различное оружие, в том числе и противовоздушные комплексы как С-300 или С-400 "Триумф". То есть в целом Россия не способна ответить на серьезные вызовы своей безопасности", – пояснил Черник.

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Эксперт подчеркнул, что на вооружении в РФ до сих пор есть более 60 стратегических бомбардировщиков ТУ-95 МС, примерно такое же количество Ту-22 М3 и до полутора десятка Ту-160 "Белый лебедь". Он добавил, что для перелома в вопросе уничтожения российской стратегической авиации эти самолеты надо поражать десятками. Однако уничтожение даже нескольких единиц вражеской авиации является важным.

"Дело в том, что все эти самолеты, за исключением единичных экземпляров Ту-160, Россия производить больше не в состоянии, а самому молодому Ту-95 МС уже 30 лет. Поврежденные борты вряд ли будут отремонтированы, вероятнее всего их сделают "донорами" для других машин. В стратегическом итоге этот потенциал российских ВКС будет истощен", – заметил эксперт.

По словам Черника, российские аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" строились именно для стратегических бомбардировщиков. Перемещение этих самолетов в более глубокий тыл повлечет за собой проблемы для россиян. Раньше эти аэродромы считались глубоким тылом, но теперь уж точно таковыми не являются.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе

В ночь на понедельник, 26 декабря 2022 года, в российском Энгельсе прогремел взрыв. В районе аэродрома раздавалась сирена.

В Минобороны РФ обвинили в инциденте Украину. В российском военном ведомстве утверждают, что в районе военного аэродрома якобы сбили украинский беспилотник. В результате его падения погибли трое российских военных.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что такие "хлопки" случаются в России все чаще. Он призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома, которые "обо всем расскажут", что там произошло. Кроме этого, Игнат добавил, что предыдущие подобные "бавовны" приводили к повреждению самолетов.

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