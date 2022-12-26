Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс", которые прогремели сегодня ночью, являются следствием преступных действий российских оккупантов на территории Украины. Такие вещи происходят в РФ все чаще.
"Безусловно, эти события - это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", которые мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если русские думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они глубоко ошибались. Такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что Украине это будет только на руку", - сказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.
Также он отметил, что нужно подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома, которые "обо всем расскажут, что там произошло". Кроме этого, Игнат добавил, что предыдущие подобные "бавовны" приводили к повреждению самолетов.
"Бавовна" в Энгельсе
Как сообщал УНИАН, 5 декабря в России прогремели взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" у Рязани. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены.
В ночь на понедельник, 26 декабря, на аэродроме в Энгельсе вновь прогремели взрывы. Минобороны России подтвердило взрыв, заявив, что он произошел из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника".