Если русские думали, что никого в глубоком тылу не коснется война, то они глубоко ошибались, отметил Игнат.

Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс", которые прогремели сегодня ночью, являются следствием преступных действий российских оккупантов на территории Украины. Такие вещи происходят в РФ все чаще.

"Безусловно, эти события - это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", которые мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если русские думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они глубоко ошибались. Такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что Украине это будет только на руку", - сказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Также он отметил, что нужно подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома, которые "обо всем расскажут, что там произошло". Кроме этого, Игнат добавил, что предыдущие подобные "бавовны" приводили к повреждению самолетов.

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"Бавовна" в Энгельсе

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в России прогремели взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" у Рязани. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены.

В ночь на понедельник, 26 декабря, на аэродроме в Энгельсе вновь прогремели взрывы. Минобороны России подтвердило взрыв, заявив, что он произошел из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника".

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