Очевидцы сообщают о мощном взрыве.

Ночью в понедельник, 26 декабря 2022 года, в России произошла новая "бавовна". В городе Энгельс Саратовской области прогремел мощный взрыв.

Как сообщают российские телеграм-каналы, в районе летного стратегического аэродрома "Энгельс-2" звучит сирена.

Кроме того, по словам очевидцев, к месту взрыва выехали кареты скорой помощи и подразделения МЧС РФ. Официальных подтверждений о взрывах на данный момент нет.

Видео дня

Отмечается, что именно с территории этого аэродрома производились массированные атаки по украинским городам. На нем находится стратегическая авиация РФ – Ту-95, Ту-160 и т.д.

Взрывы на аэродромах в РФ

В ночь на 25 декабря в российском Курске в районе аэродрома произошел "хлопок". Очевидцы заявляют о нескольких взрывах.

5 декабря на российском аэродроме Энгельс, расположенный в Саратовской области РФ, произошла "бавовна". Неизвестные дроны атаковали стратегическую авиацию оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: