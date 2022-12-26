Ночью в понедельник, 26 декабря 2022 года, в России произошла новая "бавовна". В городе Энгельс Саратовской области прогремел мощный взрыв.
Как сообщают российские телеграм-каналы, в районе летного стратегического аэродрома "Энгельс-2" звучит сирена.
Кроме того, по словам очевидцев, к месту взрыва выехали кареты скорой помощи и подразделения МЧС РФ. Официальных подтверждений о взрывах на данный момент нет.
Отмечается, что именно с территории этого аэродрома производились массированные атаки по украинским городам. На нем находится стратегическая авиация РФ – Ту-95, Ту-160 и т.д.
Взрывы на аэродромах в РФ
В ночь на 25 декабря в российском Курске в районе аэродрома произошел "хлопок". Очевидцы заявляют о нескольких взрывах.
5 декабря на российском аэродроме Энгельс, расположенный в Саратовской области РФ, произошла "бавовна". Неизвестные дроны атаковали стратегическую авиацию оккупантов.
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