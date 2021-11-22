Эту информацию предоставили НАТО, чтобы подтвердить обеспокоенность Вашингтона возможными намерениями президента России.

Разведка США открыла планы России по возможному вторжению в Украину. Американцы предполагают, что это может случиться в начале 2022 года. Идет речь о вероятной атаке из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.

Соответствующую информацию американская разведка уже на прошлой неделе направила в НАТО, чтобы предупредить, пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки.

"Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, включая карты, которые показывают наращивание войск России и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабного прорыва в Украину из нескольких мест", – пишет Bloomberg.

Журналисты добавляют, что это только при условии "если президент Владимир Путин решит вторгнуться, по словам людей, знакомых с разговорами".

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Эту информацию предоставили НАТО, чтобы подтвердить обеспокоенность Вашингтона возможными намерениями президента России.

Ссылаясь на данные разведки, учитывая количество личного состава и техники, Bloomberg описало вероятный сценарий действий Москвы, а именно:

российские войска будут переходить в Украину из оккупированного Крыма, границы с России и через Беларусь;

одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп – потенциально 100 тысяч солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";

она охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.

Источники Bloomberg утверждают, что почти половина российских тактических групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.

Вместе с тем два человека рассказали Bloomberg, что Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе.

По данным разведки США, вместе с тем происходит рост российской дезинформации, направленной против Украины. В Москве даже наняли агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.

Ситуация на границе РФ и Украины: что происходит

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вторжение РФ в Украину: что известно

Автор: Виктория Гордиенко