Местное население помогает военным бить захватчика.

Вооруженные силы Украины захватили несколько российских танков под Черниговом.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Воины Вооруженных сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом. Теперь они послужат на благо Украины. С другими произошло то, что и должно было произойти", - говорится в заметке.

Отмечается, что местное население помогает военным бить захватчика.

"Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо с заправщиков и разрушают железнодорожные мосты! Вместе мы поборем это нашествие! Слава Украине! Вместе победим!",- подытожили в ГШ ВСУ.

Напомним, сегодня российские войска обстреляли Чернигов из "Градов". Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал гражданское население Чернигова, которое не принимает участия в отрядах ТрО и обороне города, спрятаться в укрытие, а при невозможности — находиться дома.