Макропинная малоротка использует свое чувствительное зрение, чтобы замечать силуэты добычи сверху.

Одним из самых впечатляющих существ в Мировом океане является рыба с прозрачной головой (barreleye fish). Другие ее названия - рыба с трубчатыми глазами, макропенная малороткая. Эта глубоководная жительница имеет прозрачную голову, которая позволяет ее трубчатым глазам смотреть вверх, будто через люк автомобиля, охотясь за добычей, пишет Iflscience.

Издание рассказывает, что обычно эта рыба сидит неподвижно в темных глубинах океана, подняв глаза вверх и используя чувствительное зрение, чтобы замечать силуэты добычи сверху. Считается, что зеленые пигменты в глазах блокируют остатки солнечного света с поверхности, помогая рыбе лучше замечать слабое биолюминесцентное свечение медуз и других существ над ней.

Часть рациона макропенной малоротки состоит из мелких ракообразных и других животных, которых захватывают медузы своими щупальцами. Необычная система зрения рыбы помогает ей следить за добычей, а прозрачная голова, заполненная жидкостью, защищает от жалящих клеток щупалец.

Видео дня

Рыба barreleye была впервые описана в 1939 году. Хотя ученые точно не знают, насколько широко она распространена в океанах Земли, большинство наблюдений зафиксировано в северной части Тихого океана - от Берингова моря до Японии и Нижней Калифорнии.

Поскольку жидкостный щит рыбы обычно разрушается при низком давлении на поверхности, когда ее вытягивают в сетях, она редко попадает в научные описания или рисунки.

Однако в 2009 году исследователи MBARI имели шанс зафиксировать живой экземпляр, который продержался несколько часов в аквариуме на борту. Это редкое наблюдение позволило подтвердить, что рыба может поворачивать трубчатые глаза вперед, чтобы сосредоточиться на еде перед собой, опровергнув давнее мнение, что ее взгляд всегда направлен вверх.

Такое поведение рыбы также зафиксировали на кадрах, снятых дистанционно управляемыми субмаринами вблизи Центральной Калифорнии на глубине 600-800 метров.

Barreleye не единственный вид, который развил прозрачные части тела. Стеклянные кальмары почти полностью прозрачны - благодаря этому трюку они могут маскироваться в глубоком море от добычи и хищников.

На поверхности Земли стеклянные лягушки в Центральной и Южной Америке также имеют прозрачные брюшки, что позволяет видеть их сердца, печени и другие внутренние органы. Это также служит маскировкой: помогает лягушкам сливаться с листвой и становиться менее заметными для хищников, особенно при взгляде сверху.

Другие интересные факты о рыбах

Ранее УНИАН рассказывал, что впервые был задокументирован редкий вид акул, которые десятилетиями считались вымершими. Речь идет об акулах-гоголей Gogolia filewoodi, которых заметили в Папуа-Новой Гвинее. Этот вид был описан в конце 1970-х годов на основе единственного экземпляра, других записей о нем не было обнаружено. Но теперь ученые задокументировали шесть новых особей. И это первая запись о них за последние десятилетия.

Последние данные свидетельствуют о том, что географический ареал этого редкого вида, вероятно, ограничивается как раз небольшой территорией вокруг залива Астролабе в Папуа-Новой Гвинее. И ученые говорят, что этот факт может сделать вид уязвимым для сокращения популяции. Причиной называют увеличение объемов рыболовства в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: