Сегодня в столице будет самый жаркий день недели.

Осень в Киеве начнется с летней жару, а уже со 2 сентября температура в столице снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня в Киеве будет самый жаркий день недели - воздух прогреется до +30°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 741-743 миллиметра ртутного столба.

Погода 1 сентября

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +30°, ясно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +21°, днем +29°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, дождь..

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°, дождь.

В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +24°, гроза.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +32°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +15°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +16°, днем +37°.

