Артистка редко делится семейным контентом.

Известная украинская певица Оля Цибульская впервые за долгое время показала своего мужа.

Не секрет, что артистка редко говорит о личной жизни и почти не публикует совместные кадры с возлюбленным Сергеем. Однако вчера, 31 августа, мужчина праздновал свой день рождения. По случаю праздника Оля трогательно поздравила именинника в своем Instagram.

"С днем рождения, мой самый длинный риск, моя самая глубокая тишина и мое единственное "навсегда" в мире, где все "временно". Любим тебя", - написала Цибульская и показала семейное видео.

К слову, в ролике исполнительница позирует вместе с сыном Нестором и мужем на закате солнца. Они нежно обнимается и весело проводят время вместе.

Реакция сети

Подписчики Оли засыпали комплиментами ее семью в комментариях:

"Какие вы красивые"

"Оля, у вас очень красивый муж и сын. А вы просто королева"

"Прекрасная семья"

"Очень классные".

К слову, Оля и Сергей познакомились еще в школе. В 2015 году пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги воспитывают общего сына Нестора.

