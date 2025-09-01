Известная украинская певица Оля Цибульская впервые за долгое время показала своего мужа.
Не секрет, что артистка редко говорит о личной жизни и почти не публикует совместные кадры с возлюбленным Сергеем. Однако вчера, 31 августа, мужчина праздновал свой день рождения. По случаю праздника Оля трогательно поздравила именинника в своем Instagram.
"С днем рождения, мой самый длинный риск, моя самая глубокая тишина и мое единственное "навсегда" в мире, где все "временно". Любим тебя", - написала Цибульская и показала семейное видео.
К слову, в ролике исполнительница позирует вместе с сыном Нестором и мужем на закате солнца. Они нежно обнимается и весело проводят время вместе.
Реакция сети
Подписчики Оли засыпали комплиментами ее семью в комментариях:
- "Какие вы красивые"
- "Оля, у вас очень красивый муж и сын. А вы просто королева"
- "Прекрасная семья"
- "Очень классные".
К слову, Оля и Сергей познакомились еще в школе. В 2015 году пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги воспитывают общего сына Нестора.
Напомним, Сергей Притула трогательно поздравил жену с годовщиной и растрогал сеть фото со свадьбы 10 лет назад.