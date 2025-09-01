Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 48,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 сентября, вырос на 4 копейки - до 41,59 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 20 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,36 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,44 грн/евро, а курс продажи - 48,25 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 1 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что начало осени будет достаточно инерционным - основные валютные изменения будут соответствовать летним.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине с 1 по 7 сентября будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 42 гривни на наличном рынке.

