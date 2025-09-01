Артистка также призналась, в чем секрет их долгих отношений с Тарасом.

Известная украинская певица Елена Тополя ответила, ревнует ли своего мужа Тараса Тополю.

Не секрет, что звездная пара уже 12 лет в браке. По словам Елены, она может ревновать возлюбленного и объяснила, что чаще всего является причиной таких эмоций.

"У меня просыпается эта ревность, когда мы долго не видимся. Это вот из-за разлуки, когда я понимаю, что там месяц, два-три проходит и мы не видимся, у меня уже просто подкатывает настолько, а у него как-то проще. А я более эмоциональная в этом плане, я хочу своего мужчину. Я хочу своего мужчину раз. Я хочу своего мужа два. Я хочу своего мужа три. Вот и я хочу его видеть. Я хочу его касаться. Я хочу смотреть в глаза. Я хочу слышать его. Я хочу, чтобы он в моем пространстве был. Для меня очень важно это, а когда я не получаю это долго - у меня срывает крышу", - призналась Елена в интервью проекту "В ліжку".

Тополя также добавила, что даже после ссор готова всегда простить мужа, потому что любит его.

"Я люблю этого человека до безумия. Мне никто больше не нужен. Если мы даже поссоримся сильно, а все равно понимаю, что эта эмоция пройдет. Я люблю этого человека и не хочу больше никого. Если его не будет, то никого не будет", - подчеркнула исполнительница.

