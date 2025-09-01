1 сентября пожелайте крепких знаний всем, кто начинает учебу.

В первый день осени двери школ и университетов снова открываются для учеников, а вся страна отмечает День знаний. Сегодня школьникам и студентам стоит пожелать легкой учебы, их родителям - стойкости и терпения, учителям - удовольствия от работы. А всем близким - мирного учебного года.

Мы собрали трогательные, небанальные и искренние пожелания, которые можно скопировать и переслать родным.

Поздравления и открытки на 1 сентября

Пожелания в этот день стоит отправить как учащимся, так и их родителям. Мы подготовили теплые слова, которыми можно поделиться с близкими и порадовать их.

Видео дня

Для школьников и студентов

В этот волнующий день желаю приятных эмоций, легкости в учебе, достижения всех намеченных целей. Пусть каждый день будет радостным и познавательным. Пусть обучение приносит только радость.

***

С 1 сентября тебя! Желаю плодотворного, захватывающего, насыщенного учебного года! Пусть удается находить баланс между учебой, отдыхом и весельем. И пусть ни одна из этих сфер не провисает!

***

Шлю тебе поздравление с 1 сентября, а вместе с ним - лучи позитива и радости. Пусть первый день учебного года будет линией старта на прямой дороге к успеху.

***

Желаю тебе счастливого учебного года, много новых друзей, мудрых учителей. Жажды знаний, творческого мышления, успешных экзаменов. Пусть легко грызется гранит науки.

***

С Днем знаний тебя! Будь любознательным, креативным, трудолюбивым, цени свою уникальность и знай сильные стороны. Пусть учеба будет интересной, а все знания пригодятся в жизни. Будь смелее и упорнее!

Для родителей

В первый день сентября желаю, чтобы учебный год прошел мирно и без нервов. Пусть скорее наступит мир в Украине, и вместо тревожных сирен будет слышно лишь звонок на урок. А все наши дети путь живут в мирной и счастливой стране.

***

1 сентября хочется пожелать хороших оценок и счастливых улыбок детям, а тебе - мудрости, терпения и понимания. Радуйся их успехам, утешай в неудачах, вдохновляй и поддерживай. Пусть тебя переполняет родительская гордость!

***

В День знания желаю родителям не забывать, что и вы когда-то были школьниками. Будьте терпимы к детским ошибкам и хвалите за достижения. Пусть у ребенка в школе будут хорошие наставники и мудрые наставники, в дневнике - одни "двенадцатки", а в семье - согласие. Желаю, чтобы этот учебный год запомнился только счастливыми воспоминаниями.

***

В сегодняшний праздник желаю тебе крепких нервов, энергии, терпения и веры в ребенка. Пусть ребенок радует талантами, а из неудач извлекает ценные уроки!

Вас также могут заинтересовать новости: