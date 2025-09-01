Сергей также рассказал, как он поддерживает общение с экс-коллегой.

В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который недавно в четвертый раз стал отцом, рассказал об общении с экс-коллегой Лесей Никитюк.

По словам мужчины, они поддерживают связь с телеведущей и обмениваются видеосообщениями с детьми.

"Стою с Марком, снимаю кружочек, говорю: "Мать, ты как?" А она тоже - кормит себе. Мы радуемся друг за друга", - признался Сергей в YouTube-шоу "Гуртом та вщент".

Также Притула прокомментировал имя сына Никитюк. Напомним, что сама Леся до сих пор официально не рассказала, как назвала малыша. Но блогер-сплетник Богдан Беспалов отмечал, что мальчика зовут Орест.

Сергей признался, что знает правду, но пока не будет раскрывать ее.

"А Леся сказала, как она сына назвала? Потому что я знаю, как сына зовут. Но я не могу сказать - я не знаю, она уже выставила это в паблик или нет", - заявил он.

Притула лишь намекнул, что если количество букв в имени сына Леси сравнивать с количеством букв в имени Ян, то их будет много, а если с именем Борисоглеб, то мало.

К слову, Леся Никитюк долгое время скрывала свою беременность и не реагировала на слухи. Позже звезда подтвердила, что стала мамой 15 июня. Она родила сына от военного служащего Дмитрия Бабчука. Мужчина сделал предложение телеведущей в начале этого года, но пара пока не сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Леся Никитюк поделилась трогательным фото с младенцем.

