Первый звонок в укрытиях: украинские звезды показали фото с линейки 1 сентября (фото)

Праздник прервали из-за взлета МиГ-31К.

В понедельник, 1 сентября, в Украине празднуют День знаний. Дети возвращаются в школу, а студенты - в университеты, вступая в новый учебный год.

Украинские звезды делятся фото и видео с линеек, некоторые из которых были прерваны воздушной тревогой из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, несущего угрозу применения ракет "Кинжал". Воздушную тревогу отменили только в 10:40.

Певец и танцор Дмитрий Монатик опубликовал праздничный снимок со своей женой Ириной и сыновьями - Платоном, Даниилом и маленьким Леоном, который провожал братьев в школу:

Видео дня

"Всех с Днем знаний! Мечтать, действовать - начинай!".

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как отправляет в школу двух дочерей - Диану и Полину.

"Первое сентября. Знаете этот особый аромат утра? Моя школьная команда. Одна уже опытная старшеклассница, другая - второй класс. А я - вечный организатор утренних сборов", - отметила она.

Телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев привели в пятый класс сына Александра.

Блогер Даша Квиткова также поздравила подписчиков с 1 сентября. Она поделилась, что ее сын Лев перешел во взрослую группу детского сада.

Фото с детьми также опубликовали Тарас и Елена Тополи. Они воспитывают сыновей Марка и Романа и дочь Марию.

"С днем знаний, Украина! В будущее надо вкладывать лучшее зерно! Следим за этим! Помогаем! Верим и знаем, что зерна прорастут. И еще больше будем гордиться , что это наши украинцы", - написала певица.

Телеведущий Григорий Решетник, который вместе с женой Кристиной воспитывает троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра, также поделился снимками с линейки:

"Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине".

А на посвящении в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заметили обладателя титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василия Вирастюка. Как известно, у него четверо сыновей - Адам, Олег, Александр и Владимир.

Из-за воздушной тревоги малыши и подростки были вынуждены перейти в укрытия.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская назвала количество украинский детей, которые имеют признаки потенциального посттравматического стрессового расстройства.

