1 сентября - важная дата для всех людей, а особенно для школьников и студентов.

Дата 1 сентября ассоциируется с началом учебного года у школьников и студентов. Но есть также и немало других поводов для празднования. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают православные, о чем можно помолиться и какие есть интересные народные обычаи дня.

Какой сегодня праздник в мире

Мировые знаменитости, чьей датой рождения является начало осени, это писатель Эдгар Райс Берроуз, физик Фрэнсис Астон, певец Чонгук и актриса Зендея.

На планете устанавливаются следующие праздники сегодня - День дельфинов, День написания писем, День приматов, День рыжих котов.

Главным же всемирным торжеством 1 сентября считается начало учебного года. Большинство стран планеты именно в эту дату открывают университеты и колледжи.

Какой сегодня праздник в Украине

1 сентября родились такие известные личности отечественной истории - микробиолог Сергей Виноградский, общественная активистка Ольга Бесараб, физик Игорь Юхновский и мастер миниатюр Николай Сядристый.

Праздник сегодня в Украине совпадает с международным - мы тоже празднуем День знаний. Украинские школы открывают двери для учеников. Традиционно на Первый звонок принято приносить букеты для учителей, но во время войны некоторые учебные заведения просят вместо этого сделать пожертвование армии.

Какой сегодня праздник церковный

У верующих наступает Новолетие или Новый год - начало христианского года. По новому стилю чествуют святого Симеона Столпника и молятся ему о прибавлении душевных сил и помощи в преодолении испытаний. В староцерковном календаре 1 сентября - праздник памяти мученика Андрея Стратилата.

Какой праздник 1 сентября в народе

Славяне описывали в поговорках каждый день, и о сегодняшнем придуманы такие приметы:

южный ветер сулит потепление, северный - морозы;

много росы утром на траве - к жаре;

если в течение дня постоянно меняется погода, то весь сентябрь будет переменчивым.

Праздник сегодня известен как Семенов день и считается очень счастливым для свадеб. В Киевской Руси начиналась пора венчаний среди молодежи. Также, по давним верованиям, хорошо пройдут любые поездки и путешествия. Украинцы встречали осень богато накрытым столом и мучными блюдами из муки нового урожая.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы быть осведомленными о запретах, вспоминаем, какой сегодня церковный праздник. Считается, что в Новолетие нельзя начинать новых дел - завершить их не удастся. Еще запрещено мстить и даже мысленно желать неприятностей другим людям.

