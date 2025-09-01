Буря ожидается уровня G1.

В последние дни лета магнитное поле Земли было довольно активным, но без магнитных бурь, однако с началом осени все изменится.

По данным Британской геологической службы, 1 сентября возможны активные и кратковременные периоды магнитной бури уровня G1.

Магнитная буря ожидается из-за влияния корональной дыры, которая расположена в центре солнечного диска.

Несколько активных областей сейчас находятся близко к центру солнечного диска, что увеличивает вероятность потенциальных направленных на Землю корональных выбросов массы. Если таковые произойдут, они могут объединиться с высокоскоростным потоком корональной дыры и дополнительно усилит магнитную бурю.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Чтобы снизить влияние космической погоды на организм, врачи советуют придерживаться простых правил. В такие дни стоит отказаться от переутомления, тяжелых физических нагрузок и стрессовых ситуаций. Очень важно соблюдать режим сна и отдыха, ложиться спать в одно и то же время и давать организму достаточно времени на восстановление.

Помогают также регулярные прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность. В рацион желательно включать больше овощей, фруктов и чистой воды, ограничив кофе и алкоголь.

