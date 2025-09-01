Отмечается, что резких изменений не стоит ожидать.

Украинский валютный рынок в сентябре будет прогнозируемым. При этом любые нежелательные процессы будут гаситься еще в зародыше.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в первый месяц осени, кроме экономических факторов - снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, важным станет военный фактор, а именно фактор заморозки войны.

Согласно его прогнозу, курс доллара в сентябре будет находиться в пределах 41,6 - 42 гривни за доллар. Кроме того, он указал, что курс евро будет формируется на основе мировых котировок и, скорее всего, не выйдет за пределы 48 - 49,5 гривни.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в сентябре будут стоить примерно 4160 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется украинцам 41600 – 42000 гривень.

Также 100 евро в гривнях в первый месяц осени будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз до 7 сентября

