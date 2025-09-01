Известный украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев ушел из жизни. Мужчине было 90 лет.

О его смерти, которая произошла вчера, 31 августа, сообщил Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

"Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности и песнопения, ими вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом", - написал мужчина и не указал причину смерти.

Что известно о Радне Сахалтуеве

Радна Филиппович родился в Улан-Удэ в семье служащих. В 1960-х годах работал в Киеве на студии "Киевнаучфильм". Именно там он вместе с Давидом Черкасским создавал анимацию и стал одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала "Перец". Позже участвовал в иллюстрировании детского журнала "Пізнайко", а также иллюстрировал книги издательств "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Фоліо" и многие другие.

Что касается анимационных работ, то наиболее успешными для Сахалтуева были "Приключения капитана Врунгеля", двухсерийный фильм "Остров сокровищ" и "Как казаки в хоккей играли".

Напомним, ранее стало известно о смерти композитора Родиона Щедрина. Признание ему принесла музыка для театра и балета, в частности, для "Кармен-сюита" и "Анны Карениной".

