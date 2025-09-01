Елена отметила, что неоднократно думала над этим вопросом.

Известная украинская певица Елена Тополя ответила, пошла бы воевать на фронт.

По словам артистки, она уже думала над этим вопросом много раз.

"Я об этом думала и не раз, кстати", - подчеркнула Тополя в проекте "В ліжку".

Елена призналась, что могла бы пополнить ряды ВСУ, но при одном условии. В частности, исполнительницу останавливают ее трое детей, которым сейчас 4, 9 и 12 лет.

"Если бы дети были немного взрослее, вот чтобы там младшему было 13, то, вероятно, пошла бы", - отметила звезда.

Кто из известных украинских женщин заявлял о желании пойти на фронт

Ранее украинские певицы также высказывались о своей вероятной мобилизации. В частности, певица Оля Цибульская признавалась, что едва сдержала себя в первые дни войны, чтобы не поехать на фронт.

"Меня крыло очень сильно. Я была в таком психоэмоциональном состоянии. Даже общалась с психологом. Она высказала мне кучу мата в трубку и сказала: "У тебя есть ребенок, ты ответственна за него, поэтому успокойся", - рассказывала Оля.

Артистка Камалия также отмечала, что в 2022 году почувствовала желание стать на защиту страны и планировала подписать контракт о военной службе. Однако тогда ей отказал Валерий Залужный.

"Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. А как же дети? Ты волонтер, много делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия - дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт", - рассказывала певица.

К слову, также о вероятной службе говорили певица Даша Суворова, бандуристка Марина Круть и многие другие известные украинские женщины.

