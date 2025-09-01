Известная украинская певица Елена Тополя ответила, пошла бы воевать на фронт.
По словам артистки, она уже думала над этим вопросом много раз.
"Я об этом думала и не раз, кстати", - подчеркнула Тополя в проекте "В ліжку".
Елена призналась, что могла бы пополнить ряды ВСУ, но при одном условии. В частности, исполнительницу останавливают ее трое детей, которым сейчас 4, 9 и 12 лет.
"Если бы дети были немного взрослее, вот чтобы там младшему было 13, то, вероятно, пошла бы", - отметила звезда.
Кто из известных украинских женщин заявлял о желании пойти на фронт
Ранее украинские певицы также высказывались о своей вероятной мобилизации. В частности, певица Оля Цибульская признавалась, что едва сдержала себя в первые дни войны, чтобы не поехать на фронт.
"Меня крыло очень сильно. Я была в таком психоэмоциональном состоянии. Даже общалась с психологом. Она высказала мне кучу мата в трубку и сказала: "У тебя есть ребенок, ты ответственна за него, поэтому успокойся", - рассказывала Оля.
Артистка Камалия также отмечала, что в 2022 году почувствовала желание стать на защиту страны и планировала подписать контракт о военной службе. Однако тогда ей отказал Валерий Залужный.
"Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. А как же дети? Ты волонтер, много делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия - дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт", - рассказывала певица.
К слову, также о вероятной службе говорили певица Даша Суворова, бандуристка Марина Круть и многие другие известные украинские женщины.