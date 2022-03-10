Сейчас враг пытается восстановить боеспособность подразделений.

На всех направлениях противника остановлено силами обороны Украины, он пытается удержать занятые рубежи и позиции.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сообщении по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 10 марта.

"Продолжаются пятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях", - говорится в сообщении.

В частности, на Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотижин, Гореничи, Буча, Демидов.

Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокировки Киева с запада и юго-запада.

"Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов. Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден", - говорится в сообщении.

На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригорьевка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.

На Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

"На всех направлениях противника остановлено силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции", - подчеркнули в Генштабе.

Военные также призвали граждан быть бдительными, ведь враг для введения в заблуждение подразделений сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве, однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.

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