Отмечается, что текущий статус разработки этого самолета неизвестен.

В России в ответ на полеты разведывательных беспилотников над Черным морем пригрозили странам НАТО применить малоизвестный "аналоговнет" под индексом А-60, по сути это летающая лазерная установка на базе Ил-76, пишет Defence Express.

"Простор для фантазии россиян сдерживает как минимум неизвестный текущий статус этого самого А-60", - говорится в публикации.

По информации аналитиков, работа над этим "летающим лазером" стартовала еще в советское время, в 1970-х годах. По первоначальному замыслу, эта установка предназначалась для уничтожения высотных аэростатов.

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Самолет А-60 - что известно

Указывается, что первый полет первого опытного экземпляра А-60 (индекс 1А) состоялся в августе 1981 года, испытательные полеты с лазерной установкой мощностью 1 МВт на борту начались в 1984 году. Россияне утверждают, что всего было выполнено "несколько десятков" испытательных полетов самолета А-60, во время которых происходили стрельбы лазерной установкой по цели "стратосферный аэростат" на высоте 30-40 километров, и также - по самолету-мишени типа Ла-17.

"Но этот этап истории самолета А-60 под лазерным оружием завершился несколько гротескно - первый опытный экземпляр с индексом 1А при неназванных обстоятельствах просто сгорел на аэродроме "Чкаловский" в 1989 году, - напомнили аналитики. - Довольно быстро этот опытный экземпляр А-60, который теперь получил обозначение 1А2, был восстановлен, испытательные полеты возобновились в 1991 году, в 1993 году испытания были остановлены, а уже в 2009 году - были снова возобновлены. Здесь следует отдельно подчеркнуть, что даже по российским данным, А-60 по факту был изготовлен в единственном экземпляре".

Как подытожили аналитики, получается, что несмотря на всю "пропагандистскую" накачку, россияне даже сами точно не знают, что сейчас их "летающим лазером" А-60, и можно ли его сейчас применить во время полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что пролеты американских дронов над Черным морем увеличивают риск прямой конфронтации НАТО с РФ.

В Пентагоне на это отреагировали заявлением, что США продолжают действовать в международных воздушных и морских пространствах, где это разрешено законами.

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