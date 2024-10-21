Министерство обороны Великобритании заявило об успешных испытаниях "оружия будущего".

Министерство обороны Великобритании сообщает, что их новая система ПВО, которая отслеживает ракеты в полёте и глушит их с помощью высокоточного лазера, прошла успешное испытание, сбив 100% целей на полигоне Видсель в Швеции. В заявлении официальных лиц говорится, что система ПВО столкнулась с рядом ракет с инфракрасным тепловым наведением, которые, к тому же, были запущены одновременно.

Лазер, созданный совместно с аэрокосмическими компаниями Leonardo и Thales, предназначен для самолетов Королевских ВВС (Военно-воздушных сил), таких как разведывательный Shadow R2 и транспортный A400M Atlas, пишет Business Insider.

При этом не сообщается, испытывали ПВО в момент, когда оно находилось на земле или уже на летающем самолете. Издание связалось с представителем Минобороны Великобритании, но в ведомстве отказались комментировать дальность действия системы и количество ракет, которые использовались в испытаниях.

Видео дня

СМИ пишет, что система противовоздушной обороны сочетает в себе как программное обеспечение для предупреждения угроз Elix-IR компании Thales, которое использует алгоритмы для обнаружения ракет в воздухе, так и инфракрасный лазер, созданный компанией Leonardo, под названием Mysis.

За этими испытаниями наблюдали, в том числе, высокопоставленные чиновники из нескольких стран НАТО, говорится в материале. Великобритания может предложить новую технологию союзникам — это подтверждается в заявлении Минобороны Великобритании, в котором говорится, что система будет доступна "экспортным клиентам".

Другие новости о лазерном оружии

Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея первая в мире развернет лазерное оружие. Это, в частности, будет использоваться для усиления возможностей реагирования на провокации Северной Кореи.

Кроме того, в РФ пригрозили НАТО "летающим лазером" А-60. Аналитики высмеяли россиян. "Простор для фантазии россиян сдерживает как минимум неизвестный текущий статус этого самого А-60", - говорится в публикации.

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