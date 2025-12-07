Там отметили, что оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры Украины.

В ночь на 7 декабря Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Отмечается, что из 246 средств воздушного нападения врага сбито и подавлено 179 целей.

Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях.

В Воздушных силах отмечают, что оккупанты запустили по стране 5 баллистических ракет и 241 БПЛА различных типов. В частности, БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) запущены с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - временно оккупированный Крым (около 150 из них - "Шахеды"). При этом 175 вражеских БПЛА сбито/ подавлено.

Также враг ударил 3 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Тамбовская область РФ), из которых две сбиты/подавлены;

2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Курская область РФ), обе сбиты/подавлены.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, председатель Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по области. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, в результате чего было повреждено техническое оборудование.

Он отметил, что также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения, там обошлось без раненых.

Когут отметил, что из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины.

