Он считает, что "курская операция" проведена максимально успешно.

Вооруженные силы Украины держат буферную зону на территории Курской области РФ и вытесняют россиян из Сумской области все ближе к границе.

Об этом руководитель управления штурмовыми подразделениями Вооруженных сил Украины, Герой Украины полковник Валентин Манько сказал в эфире Radio NV, говоря о работе штурмовиков на направлениях.

"По Курщине: мы до сих пор держим эту буферную зону, на самой Курщине. Для того, чтобы враги не продвигались в сторону Сум. Сумщина - мы зачистили территорию, на которую просочился противник, дальше отталкиваем россиян к границе. Там уже осталось совсем немного. Там работаем вместе с десантно-штурмовыми войсками. Так же как и на Добропольском направлении. То есть основные силы - это штурмовые подразделения наши и десантно-штурмовые бригады", - рассказал он.

По его словам, Курская операция имела целью провести большой марш - зайти в глубину РФ, обойти силы врага, набрать пленных, а также отбить буферную зону максимально вглубь от нашей границы. "Получилось так, что забежать еще глубже. Ну, оно как бы было спланировано, забежали. Но россияне настолько отреагировали, что начали стягивать туда свои войска мощные", - рассказал Манько.

По его убеждению, в целом "максимально успешно" проведена эта операция.

"Ну, и все в сравнении видимо познается. Кто говорит за Курскую операцию, нужна ли, то можно спросить у сумчан. Если бы не пошли мы, пошли бы они (россияне). И сумчане сначала тоже немного не понимали, зачем эта операция. А сейчас они говорят: а можете, ребята, еще держать дольше и глубже их оттолкнут, так хочется на своей земле жить спокойно и не смотреть эти страхи войны".

Курская операция - главные новости

Как сообщал УНИАН, Курская операция началась 6 августа 2024 года. Тогда Вооруженные Силы Украины пересекли украинско-российскую границу и начали продвижение вглубь территории Российской Федерации. Это была первая украинская общевойсковая операция на территории страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Курская операция продолжается и сегодня - наши воины продолжают удерживать позиции в Курской области РФ, несмотря на постоянные российские контрнаступления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал летом, что на Курщине украинские военные контролируют 90 квадратных км территории. По его словам, в свое время украинская Курская операция оттянула на себя почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч.

По информации генерала, во время боев в Курской области россияне потеряли убитыми и ранеными 80 000 человек.

В интервью The Washington Post Сирский объяснял решение о начале этой операции тем, что лето-2024 стало для Украины "действительно очень тяжелым". Россия планировала интенсивные наступательные операции, в частности атаки на Сумскую область. Враг увеличил производство беспилотников и предлагал новые финансовые стимулы для набора контрактников. Все это комплексно усилило проблемы Украины на фронте.

Также, по словам Сырского, украинское командование тогда критиковали, потому что Силы обороны только оборонялись и отступали. Учитывая это, как говорит Сырский, ему пришлось сделать "что-то, скажем так, чрезвычайное".

Курская операция привела к резкому росту морального духа среди украинских военных и гражданских.

