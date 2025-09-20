Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, использовав 619 средств воздушного нападения. Силам обороны Украины удалось сбить или подавить 583 из них, в том числе более 30 ракет, сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В общем российские оккупационные войска применили ночью 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Из них было обезврежено 552 объекта.
32 крылатые ракеты Х-101 были запущены по Украине из воздушного пространства Саратовской области РФ. Силы обороны сбили 29 из них. Также против Украины было применено 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, две из которых удалось обезвредить.
На 10 локациях было зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных дронов, еще на 10 локациях - падение сбитых обломков.
Атака продолжалась с 8 часов вечера 19 сентября до 10 утра следующего дня. Статистику обезвреженных объектов Воздушные Силы предоставили по состоянию на 9 утра.
Во время воздушного удара по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в том числе и истребители F-16. Их работу в частности отметил и президент Владимир Зеленский.
"Спасибо всем нашим воинам, которые всю ночь защищали небо, нашим пилотам F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет", - написал президент Украины в Telegram.
Президент Украины также сообщил, что в Днепре было зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате обстрела десятки людей ранены, трое погибли.
Кроме многоэтажки в Днепре, пострадали частные дома, гаражи, хозяйственные постройки, отдельные предприятия. Сообщалось о 26 пострадавших по области в целом. 14 из них доставили в больницу, в тяжелом состоянии пожилой мужчина с ожогами 70% тела.