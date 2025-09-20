Основная часть средств поражения врага была сбита или обезврежена.

Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, использовав 619 средств воздушного нападения. Силам обороны Украины удалось сбить или подавить 583 из них, в том числе более 30 ракет, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В общем российские оккупационные войска применили ночью 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Из них было обезврежено 552 объекта.

32 крылатые ракеты Х-101 были запущены по Украине из воздушного пространства Саратовской области РФ. Силы обороны сбили 29 из них. Также против Украины было применено 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, две из которых удалось обезвредить.

На 10 локациях было зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных дронов, еще на 10 локациях - падение сбитых обломков.

Атака продолжалась с 8 часов вечера 19 сентября до 10 утра следующего дня. Статистику обезвреженных объектов Воздушные Силы предоставили по состоянию на 9 утра.

Во время воздушного удара по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в том числе и истребители F-16. Их работу в частности отметил и президент Владимир Зеленский.

"Спасибо всем нашим воинам, которые всю ночь защищали небо, нашим пилотам F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет", - написал президент Украины в Telegram.

Президент Украины также сообщил, что в Днепре было зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате обстрела десятки людей ранены, трое погибли.

Кроме многоэтажки в Днепре, пострадали частные дома, гаражи, хозяйственные постройки, отдельные предприятия. Сообщалось о 26 пострадавших по области в целом. 14 из них доставили в больницу, в тяжелом состоянии пожилой мужчина с ожогами 70% тела.

