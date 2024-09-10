По словам Валерия Яковенко, сегодня дальность поражения украинскими дронами может составлять тысячи километров.

Успешное поражение нашими беспилотниками военных объектов на территории России свидетельствует о том, что тыловые объекты РФ не защищены против оборудования, которое создано украинскими инженерами. Об этом в интервью Radio NV заявил соучредитель компании DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко.

"Прошедшие несколько месяцев, почти год, были потрачены на то, чтобы Украина работала, повышая количество и качество собственного оборудования, которое может работать на удаленных дистанциях и поражать тыловые объекты военной инфраструктуры врага. И сегодня мы имеем подтверждение, что те наработки, которые были спрогнозированы и стимулированы украинским государством, от украинских предпринимателей и компаний уже достигают определенного своего апогея. В частности, повреждая или достигая тех объектов, которые нужно уничтожить", - заявил он.

По словам эксперта, сегодня мы можем говорить о том, что дальность поражения украинскими технологиями может составлять тысячи километров.

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"И мы видим определенные подтверждения этого, что именно это происходит на болотах. Факт того, что поражаются военные объекты, факт того, что они успешно поражаются, свидетельствует о том, что тыловые объекты (РФ - УНИАН) не защищены против оборудования, которое создано украинскими инженерами. И это еще один факт того, что никакие технологии на месте не стоят", - сказал Яковенко.

Он отметил, что экосистема дроновых технологий украинского производства динамично развивается.

"И это еще раз свидетельствует о том факте, что на болотах безопасных мест не существует. Все милитарные цели, по заявлениям наших руководителей, должны быть поражены. И именно украинское оборудование может стать тому причиной, результатом использования", - заявил эксперт.

Кроме того, он объяснил, почему на некоторых участках фронта дронов врага почти незаметно.

"Дроны врага, особенно когда мы говорим о разведывательном оборудовании, используются как корректировщики. Например, в Херсонской области довольно часто разведывательные дроны корректировали дроны-камикадзе, которые через Днепр могли залетать и вредить мирному населению. Когда украинские военные начали сбивать такие дроны дронами-камикадзе, то количество террористических атак против гражданского населения именно с помощью дронов-камикадзе именно с вражеской стороны уменьшилось в разы. Поэтому, критично уничтожать такие цели", - рассказал эксперт.

Применение ВСУ дронов в противостоянии с РФ

Как сообщал УНИАН, ВСУ применяют огненные дроны "драконы" в войне против оккупантов, придавая современный вид боеприпасу, который использовали в обеих мировых войнах.

CNN писало, что серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках.

Раскаленный микс алюминиевого порошка и оксида железа, называемый термитом, горит при температуре 2200 градусов по Цельсию. Эта смесь быстро сжигает деревья и все вокруг, лишая оккупантов укрытия.

Также УНИАН сообщал, что Украина в этом году нарастила производство оружия в два раза, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом, по его словам, в прошлом году производство оружия выросло в три раза.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что в этом году законтрактовано более одного миллиона БПЛА. Кроме этого, Украина наращивает производство боеприпасов - как оружия для дронов, так и снарядов для артиллерии.

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