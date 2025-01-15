По словам Валерия Яковенко, Украина вышла на первую позицию по количеству и качеству производства БПЛА.

По количеству и качеству производства беспилотных летательных аппаратов Украина вышла на первое место в мире. Об этом в эфире Kyiv24 сказал соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко.

"Мы должны четко понимать, что Украина является номер один. И не только по сравнению с врагом, а по сравнению с планетой. Больше дронов, чем производит Украина, не производит ни одна страна мира. Мы производим больше дронов, чем Китай. И мы делаем это из украинских комплектующих", - подчеркнул эксперт.

По его словам, во время недавней выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, где отдельные украинские компании представили свои технологии, только на одном стенде украинского павильона был представлен разработчик, который производит больше дронов, чем вся военная отрасль США.

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"Предел ли это? Конечно нет. Украина может производить больше, Украина может производить дроны системно. И другие инновации будут развиваться. И это обязательно будет связано, в том числе, с тем фактом, что Украина должна стать не только поставщиком оборудования по безопасности, для того, чтобы защищать свои границы, но и в том числе для того, чтобы выходить на внешние рынки и становиться гарантом безопасности за счет высокотехнологичного оборудования для всего цивилизованного мира. Мы можем это сделать и это будет сделано", - заверил Яковенко.

Производство дронов в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно производства дронов в Украине. По его словам, общей задачей производителей оружия, чиновников и "всех, кто вовлечен", является сделать этот год "рекордным по дронам всех видов", а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии и другой необходимой техники.

Ранее мы писали, что в Украине в 2025 году должны произвести 30 тысяч дальнобойных БПЛА и 3 тысячи ракет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в целом на оборону и безопасность Украины в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен.

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