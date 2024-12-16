По меньшей мере 30 солдат убиты и ранены, есть пропавшие без вести.

После серьезных потерь в эти выходные армии КНДР, которая воюет на Курщине (Российская Федерация), ее штурмовые группы доукомплектовываются. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

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"В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", - сообщает ГУР.

Войска КНДР на войне против - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны Украины, северокорейские солдаты воюют в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ и уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного бойцами Сил обороны.

Так, на одной из позиций бойцы ВСУ "накрыли" военнослужащих армии КНДР FPV-дронами.

В ГУР отмечали, что ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составили около 200 военнослужащих.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что языковой барьер и плохая координация крайне негативно влияют на совместные операции российско-корейских войск в Курской области.

По их оценкам, северокорейские войска сталкиваются с ожидаемыми трудностями, связанными с большими потерями и плохой связью с российскими силами в Курской области, что нарушает координацию между северокорейскими и российскими военнослужащими и подрывает российские военные операции.

Ранее сообщалось, что военные КНДР в Курской области обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат" и убили восемь чеченцев, предположительно, из-за языкового барьера между российскими и северокорейскими силами.

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