Языковой барьер и плохая координация крайне негативно влияют на своместные российско-корейские операции.

Языковой барьер и плохая координация крайне негативно влияют на совместные операции российско-корейских войск в Курской области, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Северокорейские войска сталкиваются с ожидаемыми трудностями, связанными с большими потерями и плохой связью с российскими силами в Курской области, что нарушает координацию между северокорейскими и российскими военнослужащими и подрывает российские военные операции", - заявляют аналитики.

Так, ранее Главное управление военной разведки Украины сообщило, что военные КНДР в Курской области обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат" и убили восемь чеченцев, вероятно, из-за языкового барьера между российскими и северокорейскими силами.

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Как отмечают аналитики, эти проблемы с коммуникацией вряд ли решатся в ближайшей перспективе и продолжат усложнять российские военные операции в Курской области.

Солдаты КНДР в Курской области - что известно

По данным украинской разведки, ориентировочные потери российско-северокорейских подразделений по состоянию на 14 декабря составляют около 200 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне включают солдат КНДР в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне могут привлечь солдат из Северной Кореи к боям на востоке Украины.

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