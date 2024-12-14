На одной из позиций бойцы ВСУ "накрыли" военнослужащих армии КНДР FPV-дронами, ориентировочные потери составляют около 200 человек.

Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, и они уже понесли первые потери. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Как говорится в сообщении, северокорейские солдаты воюют в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ и уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного бойцами Сил обороны.

Так, на одной из позиций бойцы ВСУ "накрыли" военнослужащих армии КНДР FPV-дронами.

Видео дня

"Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, в разведке добавляют, что языковой барьер затрудняет управление и согласованность действий в процессе применения войск КНДР на фронте.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике батальона "Ахмат". Результат - восемь убитых "кадыровцев", - рассказали в ГУР.

Кроме того, отмечается, что в местах размещения северокорейских солдат введен особый контрразведывательный режим - для допуска в эти районы российских солдат и офицеров проверяют фсб-шники, изымают телефоны и другие устройства.

Солдаты КНДР на Курщине

Президент Владимир Зеленский в своем обращении 14 декабря заявил, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах. По его словам, россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

Стоит отметить, что о том, что солдаты КНДР вступили в бой на Курщине и понесли первые потери, сообщало еще в начале ноября издание FT, а затем подтверждал президент Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: