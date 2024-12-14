Андрей Коваленко утверждает, что среди северокорейцев уже есть потери.

Используя военных Северной Кореи в войне с Украиной, Россия переодевает их в форму российских военных, при этом Кремль "делает ставку на количество", сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже "начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах". По его словам, россияне используют их в операциях пока только на Курщине, однако уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

Коваленко уточняет, что в штурмах задачей корейцев является "пробежать под ударами наших сил и занять те или иные участки". Он говорит, что уже есть потери среди военных КНДР. "По их качественным способностям - пехотинцы, которые упражняются с советским оружием и бегут вперед", - добавил руководитель ЦПИ.

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Он предполагает, что российская пропаганда будет "использовать военных КНДР еще и как страшилку для украинских военных и гражданских".

Коваленко предостерегает, что недооценивать врага нельзя, но, говорит, "он умирает, и не стоит верить в страшилки".

"Россия втянула в войну в Европе КНДР. Не стоит сомневаться в том, что рано или поздно кндровцы будут бежать на территорию НАТО, если сейчас Европа не осуществит качественные изменения в своем отношении к угрозам, а не будет надеяться только на США, или на Украину", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Участие военных КНДР в войне против Украины: актуальные новости

Об участии военных КНДР в войне России против Украины стало известно в начале октября 2024 года.

В украинской разведке сообщили, что Россия готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях на Курском направлении.

Украина пыталась убедить северокорейских военных сдаваться в плен.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, участие КНДР в войне против Украины угрожает глобальной безопасности в мире.

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