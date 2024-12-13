Он отмечает, что "это будет плохой новостью для Украины".

Независимо от того, кто победит на президентских выборах, война в Украине, скорее всего, закончится в следующем году, пишет обозреватель The New York Times Джулиан Барнс.

"И у Украины, и у России заканчиваются войска, и они с трудом могут призвать больше молодых людей на передовую. Эта реальность означалет, что 2025 год станет годом переговоров", - пишет он.

Он отмечает, что это будет "плохой новостью" для Украины.

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"Российские войска наступают на востоке страны. Они также вернули себе часть российской территории, захваченной Украиной прошлым летом. У Украины все еще есть оружие, но ее войска разрознены. Разведывательные службы считают, что скоро у нее закончатся солдаты… Республиканцы не хотят одобрять увеличение помощи Украине, а Киев знает, что без существенной помощи боевые действия скоро закончатся", - пишет Барнс.

Если Украина сможет удержать Курскую область, то, возможно, Россия вернет часть украинской территории в результате обмена. Но Киеву вряд ли удастся вернуть большую часть потерянных земель, отмечает Барнс.

В то же время он считает, что ключевым для Украины будет вопрос не территорий, а гарантий безопасности на будущее. Самой надежной гарантией стало бы членство в НАТО, но Дональд Трамп не хочет его предлагать.

Как пишет Барнс, маловероятно, что Трамп поддержит Украину военным путем в случае будущего нападения. Однако он, возможно, будет искать способ добиться уступок от Путина в чем-то, не связанном с войной. Например, он может убедить Путина разрешить Украине экономическую интеграцию с Европой. Путину это не понравится, но для него это будет лучшей альтернативой, чем вступление Украины в НАТО.

Кроме того, Украина серьезно опасается, что если она заключит сделку о прекращении войны сейчас, Путин просто даст отдых своей армии, пополнит запасы и вернется за остальной Украиной позже.

Скорее всего, Трамп не хочет захвата Киева Россией, который позволит демократам говорить, что он потерял Украину, пишет обозреватель. Поэтому защита Киева будет самой сложной и самой важной частью переговоров, отмечает Барнс

Мирные переговоры Украины и России

Ранее УНИАН сообщал, что мирные переговоры могут начаться не раньше марта 2025 года.

При этом глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина на текущий момент не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией о завершении войны в контексте "сильных переговорных позиций". Это касается и недостатка вооружения для ВСУ, и четких гарантий от стран-партнеров по защите Украины на последующие годы, чтобы Россия не напала снова.

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