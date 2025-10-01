Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе.

В сентябре темпы оккупации россиянами украинских территорий упали почти вдвое, отмечают аналитики DeepState. Так, за прошлый месяц российские войска смогли захватить 259 кв. км - это меньше всего начиная с мая.

"Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц россияне сумели занять 0.04% от всей площади страны и теперь общий показатель составляет 19.04%", - констатируют аналитики проекта.

Ими приводятся данные с корреляцией штурмовых действий и потерянных территорий по отрезкам фронта:

Видео дня

Новопавловский - 53% от всех кв км (16% штурмовых действий за месяц);

Лиманский - 19% кв. км (10% шд);

Купянский - 14% кв. км (4% шд);

Покровский - 9% кв. км (31% шд);

Торецкий - 4% кв. км (8% шд);

Запорожье - 2% кв. км (2% шд);

Северский - 1% кв. км (7% шд);

Краматорский - 0% кв. км (3% шд);

Сумской - 0% кв. км (5% шд).

"Ключевые выводы из этого: Новопавловский - главный проблемный отрезок. Где количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не внушают большой надежды на улучшение", - пишет DeepState.

По заключению аналитиков, Купянское направление стало одним из лидеров антирейтинга и если бы не вовремя принятые решения, то могло бы закончиться трагедией.

"Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается", - отмечают эксперты.

По Покровскому направлению аналитики пришли к выводу, что оборона остается чрезвычайно эффективной, ведь каждый 10-й кв. км оккупации приходится на данный участок, причем треть всех штурмов направлена на Покровск и его окрестности.

"Зато цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе - разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории практически уже нет", - отмечают в DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений российских оккупантов за последнее время. Также он рассказал, сколько территорий ВСУ освободили в августе.

В подтверждение он сообщил, что в частности, на Добропольском направлении, где противник создал наступательную группировку, россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча - 5 кв. км, тогда как ВСУ восстановили контроль над 26 кв. км.

Кроме того, добавил Головко, Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км.

Вас также могут заинтересовать новости: