По словам генерала, наиболее напряженно на востоке Украины, где противник имеет значительное преимущество в силах и средствах.

Ситуация на фронте остается сложной, на главных направлениях оккупационная армия РФ продолжает активные штурмы позиций ВСУ. Об этом начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, российские войска продолжают вести интенсивные наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения - сейчас речь идет о тринадцати основных направлениях со средней интенсивностью 160-190 штурмов в сутки.

"По состоянию на сегодня обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Противник продолжает активно штурмовать позиции наших войск на главных направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5-6 раз. Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях...", - сказал Гнатов, отвечая на вопрос о его прогнозена осенне-зимнее наступление россиян.

Наиболее напряженной, по его словам, остается обстановка на востоке Украины, где противник имеет значительное преимущество в силах и средствах и при активном применении авиации, артиллерии и ударных беспилотников ведет наступательные действия высокой интенсивности. Целью врага является установление контроля над Часовым Яром и Торецком, создание условий для блокирования Константиновки с востока и охват Покровско-Мирноградской агломерации.

Гнатов подчеркнул, что россияне все чаще прибегают к тактике инфильтрации небольших групп в тыловые районы украинских войск, после чего пытаются развивать наступление уже с тыла. В то же время Силы обороны проводят штурмовые действия для восстановления позиций и уничтожения вражеских подразделений, прорвавшихся вглубь.

Как отмечает генерал, несмотря на значительные потери личного состава и техники, противник не отказывается от наступательных действий. От развития ситуации на главном Покровском направлении, по оценке начальника Генштаба, будет зависеть характер российских действий на других участках фронта, в частности на Запорожье. Влияние будут иметь и погодные условия, поскольку осадки затрудняют маневренность войск.

Вместе с тем, высока вероятность, что российские силы и в дальнейшем будут пытаться реализовать свои наступательные задачи, которые перед ними поставило их высшее военно-политическое руководство. Их задекларированная цель заключается в "освобождении" Донецкой и Луганской областей, фактически - в попытке полностью оккупировать эти территории и выйти на их административные границы.

"Из того, что происходит сейчас, какие созданы группировки, как они комплектуются, какие задачи выполняют, можно сделать прогноз, что они будут продолжать сосредотачивать усилия именно на этих направлениях. Это Покровское, Добропольское", - сказал Гнатов.

В публикации приводятся данные о результатах Добропольской контрнаступательной операции: освобождено более 174 кв. км, а еще почти 195 кв. км зачищено от вражеских ДРГ. За этот период на Добропольском направлении россияне потеряли более 3 тысяч солдат. Также продолжается пополнение "обменного фонда", что позволит вернуть из российского плена украинских защитников и защитниц.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики DeepState рассказали, сколько украинской территории захватили россияне в сентябре. По их словам, за прошлый месяц российские войска смогли захватить 259 кв. км - это меньше всего начиная с мая.

"Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц россияне сумели занять 0.04% от всей площади страны и теперь общий показатель составляет 19.04%", - добавили аналитики.

В то же время основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал об обстановке в Купянске, что на Харьковщине. Он отметил, что у российских подразделений, которые уже есть в городе, возникают серьезные проблемы с логистикой через реку Оскол.

"Вопрос с трубой, скажем так, закрыт. Ну, то есть по ней враг уже не передвигается. Каких-то признаков того, что они могут перебросить подразделения через нее, нет. То есть все, что делается, делается через реку. А через реку делать снабжение очень трудно, накопить подразделения очень трудно. И самое главное - если враг остановится, если они сбавят темп этих наступательных действий, это позволит Вооруженным силам Украины накопить силы и сбросить врага в реку. То есть до какого-то контроля, до критической ситуации в Купянске еще очень далеко", - заверил Нарожный.

