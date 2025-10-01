Оккупанты имеют продвижение в районе трех населенных пунктов.

Российские захватчики имели продвижение в районе трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState в своем телеграм-канале.

Как отмечается в сообщении, российские военные продвинулись вперед в районе села Новоивановка Запорожской области, а также возле двух населенных пунктов Днепропетровщины - сел Терновое и Степное.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState также сообщили, что в течение сентября россияне оккупировали 259 квадратных километров украинской территории. Отмечалось, что это самые низкие темпы продвижения врага с мая 2025 года. В целом же российская армия контролирует 19,04% украинской земли. Наибольшее продвижение россияне в прошлом месяце зафиксировали на Новопавловском направлении - 53% от всех захваченных территорий за месяц.

Также аналитики сообщали о других успехах российских военных. Так, недавно оккупанты захватили населенный пункт Полтавка в Донецкой области. Кроме того, россияне имели продвижение в Запорожской области и в Серебрянском лесничестве Луганщины.

По словам начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрея Гнатова, Российская Федерация и в дальнейшем имеет ключевую цель - полный захват Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что на фоне этого ожидается наступление россиян в районе Покровска и Доброполья.

