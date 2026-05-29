Чего не хватило Румынии, чтобы сбить российский дрон: аналитики проанализировали ПВО страны

У румынских вооруженных сил достаточно самолетов для противодействия дронам.

Удар российского "Шахеда" по какому-либо гражданскому объекту в Румынии был лишь вопросом времени. Однако Румыния, как член НАТО, располагает хорошо подготовленной системой ПВО и имела все возможности сбить дрон. На это указывают аналитики военного портала Defence Express.

Авторы напомнили, что первые "Шахеды" начали падать и взрываться на территории Румынии в 2023 году. В 2024 году один из дронов взорвался в 5 км от 200-тысячного города Брэила. Он расположен даже дальше от границы, чем Галац, где дрон взорвался сегодня, 29 мая. Ведь Галац находится в 10 км от украинского города Рени на Дунае.

"Но то, что этот российский удар все же произошел, является очень плохим знаком не только для Румынии, но и для всего НАТО. Ведь именно Румыния из всех стран Альянса должна иметь наиболее готовую систему ПВО", – говорится в статье.

Авторы подчеркнули, что за 40 минут до момента удара в воздух поднялись два F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT. При этом пилоты имели право открывать огонь на поражение – это важный момент, ведь разрешение появилось лишь год назад. А до этого перед уничтожением потенциальной угрозы необходимо было визуально убедиться в том, что это именно дальнобойный дрон. "Российский "Шахед" был зафиксирован и сопровождался, но не был сбит", – подчеркнули аналитики.

По их мнению, Румыния уже должна была быть готова к подобным случаям: "На фоне постоянной угрозы, для осознания которой достаточно было посмотреть за Дунай, румынские Вооруженные силы имели все возможности для формирования системы ПВО для приграничных районов или, как минимум, двух крупнейших городов региона – Галац и Брэила".

Военные аналитики добавили, что Румыния располагает эффективными средствами противодействия дронам. Это, в частности, и 41 зенитная самоходная установка Gepard, которую используют в борьбе с дронами в Украине. "Размещение установок на границе позволило бы прикрыть приграничные города от подобных атак", – добавили авторы.

Кроме того, в составе ВВС Румынии 55 истребителей F-16. Также на авиабазах страны постоянно присутствуют истребители других стран НАТО. "Бухарест уже располагает всеми необходимыми средствами для реагирования и уничтожения подобных угроз. Поэтому просьба Бухареста к союзникам по НАТО "ускорить передачу Румынии средств противодействия БПЛА" объективно вызывает вопрос: "А чего еще не хватает", – пишет издание.

Падение дрона в Румынии – что известно

Напомним, что в ночь на 29 мая российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. Он попал в крышу дома и взорвался, двое жильцов получили ранения.

Президент Румынии Никушор Дан назвал это "серьезным инцидентом", провел заседание Совета национальной безопасности страны. Там он объявил, что Румыния высылает главного консула и закрывает консульство в Констанце.

