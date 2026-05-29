'Никто не может утверждать': Путин отреагировал на инцидент с российским дроном в Румынии

Глава Кремля заявил, что "Россия готова провести объективное расследование, если ей будут предоставлены обломки дрона, упавшего в Румынии".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему недавно доложили о ситуации с беспилотником в Румынии, сообщают российские СМИ.

Путин заявил, что "никто не может утверждать" о происхождении беспилотника до того, как будет проведена экспертиза обломков. Глава Кремля добавил, что, скорее всего, "произошел инцидент с украинским беспилотником".

"Украинские дроны летали в разные страны, первой реакцией всегда было: "русские бьют", – добавил Путин.

Видео дня

По его словам, "Россия готова провести объективное расследование, если ей будут предоставлены обломки дрона, упавшего в Румынии".

Примечательно, что до этого журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что глава Кремля "в курсе инцидента с дроном в Румынии".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х также отреагировал на попадание дрона в жилой дом в румынском городе.

"Граждане стран ЕС, вы должны осознать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился", – написал он.

Примечательно, что в Telegram он был еще более резким в адрес стран ЕС и европейских лидеров:

"Поэтому пусть готовятся: это будет продолжаться и дальше. Идет война! И граждане стран ЕС, как и население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Так что заваливайте хлебало. Это пока только цветочки!".

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что "шум вокруг беспилотника в Румынии нужен жителям Запада, чтобы отвлечь внимание от убийства детей в Старобельске Зеленским".

Падение дрона РФ на дом в Румынии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Румынии Никушор Дан в своем заявлении по поводу инцидента с беспилотником в городе Галац заявил, что страна "примет соответствующие меры". Дан высказал мнение, что этот случай "является прямым следствием агрессивной войны России против Украины, безответственного и неизбирательного использования Москвой этих систем вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического игнорирования международного права". Он подчеркнул, что "Румыния является членом НАТО и ни в коем случае не допустит, чтобы агрессивная война, развязанная Россией против Украины, была перенесена на ее граждан". Известно, что Румыния вызвала российского посла.

Также мы писали, что в НАТО заявили, что осуждают "безответственность России". Пресс-секретарь Альянса Эллисон Гарт сообщила, что НАТО будет продолжать усиливать оборону от всех угроз, в том числе дронов. Румыния сообщила союзникам и генсеку НАТО об обстоятельствах и попросила принять меры по ускорению передачи антидроновых средств. По словам румынских дипломатов, Румыния будет действовать с максимальной твердостью для усиления международного давления на РФ с целью немедленного и всестороннего прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать новости: