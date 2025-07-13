На сегодня восстановление активной наступательной способности с обеих сторон маловероятно.

В ближайшие два года следует ожидать восстановления паритета Украины и России в обороне и наступлении и возобновления эффективных наступательных действий на поле боя. Однако для этого должны быть выполнены определенные условия. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных сил, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, пишет "Украинская правда".

Первой тенденцией, которая позволит обеспечить такое развитие событий, Залужный назвал сокращение влияния РЭБ на средства разведки и высокоточное оружие. Этого можно будет достичь путем перехода на альтернативные каналы связи и передачи данных вне радиоэлектронного спектра электромагнитных волн.

Также на это повлияет развитие средств уничтожения комплексов РЭБ. И хотя это не приведет к исчезновению РЭБ с поля боя, однако существенно сузит спектр их эффективного применения, отметил экс-главнокомандующий.

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Второе - это появление возможности физического уничтожения средств визуальной разведки противника - беспилотных авиационных комплексов оперативного и тактического уровней, а также стационарных комплексов оптического наблюдения. Этого можно достичь за счет дронов-перехватчиков и лазерных технологий ослепления оптики.

И последним фактором Залужный называет масштабирование, удешевление, увеличение радиуса действия и автономности высокоточных средств поражения, в частности, ударных дронов:

"Это позволит дистанционно уничтожать личный состав, вооружение и военную технику противника в опорных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения, срывать логистические цепи и обеспечивать эффективную логистическую блокаду, чтобы сначала "выжимать" противника из районов обороны, а затем занимать фактически пустые позиции".

В то же время на сегодня, по мнению Залужного, восстановление активной наступательной способности с обеих сторон маловероятно, и на это есть две главные причины.

1. Мобилизационный потенциал. Как отмечает Залужный, проведение наступательных действий требует наличия существенных мобилизационных ресурсов и резервов, на которые, очевидно, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

2. Экономические и материальные ограничения. Проведение наступательных операций в условиях паритета потребует накопления и концентрации гораздо больших объемов сил и средств, чем требуется для удержания обороны.

"И Украина, и Россия, вероятно, будут сталкиваться с растущими экономическими трудностями, ограничивающими их способность нарастить и сконцентрировать потенциал для классических в нашем понимании наступательных действий оперативного и стратегического уровней", - подчеркивает он.

Война в Украине

По данным разведки, по состоянию на начало июля 2025 года к боевым действиям в Украине Россия привлекла группировку Вооруженных сил численностью более 700 тысяч военных.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил, когда может произойти прекращение огня на фронте. По его мнению, это должно произойти как можно скорее и задолго до конца года.

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