Глава украинской разведки считает, что для прекращения огня нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США.

Прекращение огня в Украине должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

"Реально ли это сделать - да. Сложно ли - нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - отметил он.

Также он отметил, что Россия не сможет до конца этого года полностью захватить Донецкую область.

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Кроме того, Буданов сообщил, что российские войска "имеют политическую цель заявить о том, что они вошли" в Днепропетровскую область. При этом, по его словам, они пытаются создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров.

Переговоры о мире в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ. В заявлении Ватикана по итогам встречи президента Украины Владимир Зеленский и Папы Льва XIV сказано, что они "обсудили продолжающийся конфликт и насущную потребность в справедливом и длительном мире". Также, говорится в ней, понтифик подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

Между тем президент Чехии сделал неутешительный прогноз о мирных переговорах. Он считает сомнительным, что Россия после завершения летнего наступления начнет их, ведь ее конечной целью является полное поражение и подчинение Украины всем требованиям оккупантов. По его мнению, пока Россия будет видеть хоть какой-то прогресс на поле боя, она не будет испытывать потребности в переговорах.

Между тем руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что если произойдет пауза в войне между Россией и Украиной, то за это время РФ успеет восстановиться и доукомплектоваться, Украина же не сможет подготовиться, мол, рассорится, "не подпишет какой-то договоренности, а уже начнутся избирательные процессы".

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