Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/55СМ в районе Энгельса.

Российские оккупанты запустили по Украине около 130 дронов-камикадзе "Шахед" из шести локаций. Об этом сообщают мониторинговые каналы. Также предварительно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/55СМ в районе Энгельса.

Обновлено 05:05. В Харькове в Киевском районе города известно об одном пострадавшем, сообщает городской глава Игорь Терехов. Новые группы "Шахедов" атакуют город.

Обновлено 04:54. Ракеты на Львов и Луцк.

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"Еще взрыв в городе. Теперь "Шахед". Перед тем зафиксирован удар по Харькову (предварительно) КАБом - по жилому массиву в Киевском районе", - написал мэр Харькова Терехов.

Обновлено 04:43. Ракеты на Черновцы, Шумск, Ходоров и Рогатин. Также взрывы в Харькове.

Обновлено 04:36. В воздушном пространстве фиксируется две скоростные цели в Хмельницкой и Тернопольской, одна из них - на Каменец-Подольский.

"В Железнодорожном районе горит кровля крыши нежилого помещения на площади 200 м кв. Также сообщают о повреждении жилого дома в районе ул. Мирополита Андрея", - сообщил Садовый.

Обновлено 04:20. В Луцке и Львове прогремела еще серия взрывов. Крылатые ракеты мимо Закупного курса на Тернопольщину. Другие крылатые ракеты по аналогичному маршруту.

Обновлено 03:59. БпЛА на Луцк, несколько БпЛА на Львов и Белую Церковь. Ракеты летят в направлении западных областей.

"Сообщают о попаданиях в городе. Главное сейчас - безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги. Атака на город - продолжается. Инфраструктурные последствия не так страшны, как отнятые жизни", - написал Садовый.

Обновлено 03:49. "Фиксация еще одной крылатой ракеты, в общей сложности 6 скоростных, враждебных целей по схожему маршруту, в направлении Кременчугского водохранилища", - Воздушные силы.

Обновлено 03:38. Крылатые ракеты летят на Черкассы, а новые заходят в Сумскую область. На Львове слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного.

"Во Львове в разных районах слышны взрывы. Для города продолжается угроза шахедов. Находитесь в укрытиях", - написал мэр Садовый.

Обновлено 03:25. Крылатые ракеты залетают в воздушное пространство Украины через Сумщину на Харьковщину, курс западный. Новая серия взрывов в Луцке, сообщает мэр города Полищук. Также десяток дронов атакуют Львов.

Обновлено 03:02. В Луцке работают силы ПВО, сообщил мэр Полищук. Также в Черновицкой области работает ПВО, сообщил начальник ОВА Запаранюк.

"БпЛА на Буковине курсом на юг. БпЛА на Львовщине курсом на юг. БпЛА на Волыни курсом на северо-западное направление. Группы БпЛА на Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Винницкой, Хмельницкой, Ривненской и Тернопольской курсе на запад", - пишут ВС.

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Обновлено 02:49. Добавилась опасность от "шахедов" для Киева и Ивано-Франковской области.

Обновлено 02:32. Воздушные силы сообщают о БпЛА на западе Ривненской области курсом на Луцк и БпЛА на севере Тернопольской области курсом на Львовщину.

Обновлено 01:50. Основные три направления движения ударных БПЛА противника:

Север Киевщины - цент Житомирщины курсом на Хмельнитчину.

Восток Черниговщины - восток Киевщины - юг Киевщины (север Черкасщины) - север Винницкой области курсом на Хмельнитчину.

Юг Винницкой области курсом на Хмельнитчину.

Обновлено 01:32. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Голосеевском районе столицы.

Обновлено 01:12. В Воздушных силах предупредили о большом скоплении БпЛА на: Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Винницкой области, на востоке Житомирщины, на западе Сумщины и севере Одесщины.

"Ударные беспилотники совершают хаотическое перемещение в воздушном пространстве данных регионов", - добавили там.

Обновлено 00:50. В Черкассах и в окрестностях города были слышны взрывы, информируют корреспонденты "Суспильне".

В Воздушных силах сообщили о направлениях движения вражеских дронов.

"БпЛА на Сумщине курсом на юго-западное направление. Большое скопление БпЛА в центральной и южной части Черниговщины курсом на юго-западное направление, основной вектор движения Киевщина. БпЛА на Киевщине курсом на юго-западное направление. БпЛА на Полтавщине курсом на северо-западное направление, на Черкасщину. Полтава - угроза применения ударных БпЛА. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину. БпЛА на Николаевщине курсом на северо-западное направление. БпЛА на Кировоградщине курсом на Черкасщину. Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Кировоградщину", - написали там.

Удары РФ по Украине

Утром 11 июля российские оккупанты нанесли дроновой удар по Одессе. "Шахеты" фиксировались в разных районах города - в центре города, над морским портом, на Черемушках и т.д., и в пригороде. По данным мэрии, повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, машины. Известно было о 8 пострадавших, в конюшне ранены лошади, одно животное погибло.

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