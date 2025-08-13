На континенте заморожены активы Кремля на сумму 260 миллиардов евро.

Россия четвертый год ведет захватническую полномасштабную войну против Украины. Президент США Дональд Трамп пытается решить проблему дипломатией, а Европа держит в руках более 260 миллиардов евро замороженных российских активов, что может быть козырем.

Издание The Times пишет, что Брюссель проценты с этих активов направляет на помощь Киеву. При этом президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники призывают к их полной конфискации, что стало предметом споров как в Европе, так и за ее пределами.

Первоначально активы были в основном в форме суверенных облигаций, но к теперь это в основном наличные или же их были реинвестировали в ценные бумаги. Активы разбросаны по различным западными юрисдикциям и управляются несколькими клиринговыми палатами.

Большая часть этих средств, а это около 300 млрд евро, находится в Европе. Около 190 млн евро хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear, а до 20 млрд евро – в ее французском конкуренте Clearstream. Это значительно превосходит 70 миллиардов евро частных активов, принадлежащих примерно 2000 российским гражданам, которые заморожены санкционной коалицией.

Теоретически каждая страна, в которой хранятся российские активы, может принять решение об их конфискации и передаче в фонд для Украины. Затем эти средства можно было бы инвестировать более агрессивно, чтобы получить более высокую прибыль и поддержать Киев.

Стоит отметить, что Бельгия взимает 25%-ный налог с "непредвиденной" прибыли, которую Euroclear получает от российских активов, включая проценты и дивиденды по акциям, а полученные средства поступают в основной европейский фонд помощи Украине. На данный момент было три транша выплат по около 1,5 миллиарда евро.

Конфискация – угроза для Европы

Существуют как юридические, так и политические сомнения по поводу конфискации активов. С политической точки зрения, некоторые западные государства считают, что было бы разумнее сохранить их в качестве козыря для будущих переговоров о прекращении огня или для финансирования возможной реконструкции Украины. Другие, в том числе Европейский центральный банк, предупреждают, что конфискация активов может нанести ущерб репутации Европы как надежного места для ведения бизнеса и отпугнуть инвесторов.

Правительство Великобритании заявило, что по состоянию на май заморозило активов РФ на сумму 25 миллиардов фунтов стерлингов - общая сумма, принадлежащая организациям и физическим лицам, попавшим под санкции. Отмечается, что отдельно "заморожены" активы, принадлежащие Центральному банку, Фонду национального благосостояния и Министерству финансов России.

Великобритания могла бы принять законы, легализующие конфискацию этих активов, и нет никаких сил, которые могли бы это предотвратить, даже если это нарушает международное право. Однако такой шаг мог бы нанести ущерб международной легитимности Лондона.

Яхты и другое имущество россиян

Европейские правительства дополнительно заморозили тысячи частных активов, включая роскошные яхты, особняки и спортивные авто, принадлежащие около 2000 гражданам РФ. Многие из них зарегистрированы на членов семьи, трасты или подставные компании, из-за чего сложнее доказать право собственности.

Частные активы стали менее важными в общей дискуссии, поскольку их объем намного меньше государственных активов, а конфискация частной собственности затруднена, поскольку требует четких правовых оснований, связывающих активы с преступной деятельностью. Без прочных доказательств конфискация нарушит права собственности, которые защищены внутренним законодательством и международными соглашениями по правам человека. Законные владельцы могут оспорить конфискацию в суде, что приведет к длительным и сложным разбирательствам.

Замороженные активы России - последние новости

В странах Еворосоюза и США заморожено около 300 миллиардов долларов российских валютных резервов. Большая часть из них - это государственные облигации, банковские депозиты и корреспондентские счета, номинированные в евро, долларах, фунтах, иенах и других валютах.

28 июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Франция готовится создать прецедент по конфискации российских активов.

