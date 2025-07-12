По словам Дмитрия Снегирева, России важно захватить месторождения полезных ископаемых в Украине.

Российские оккупанты планируют захватить металлургические предприятия Славянско-Краматорской агломерации после того, как взяли контроль над месторождениями в Покровском районе. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права Справа" в эфире "Еспресо".

"Ошибочно считать, что основное направление удара врага - Покровский. Эта война не за территории, а за полезные ископаемые. Россиянам был интересен Покровский район залежами лития, а именно поселок Шевченко. Сейчас они решили этот вопрос, захватили стратегическое украинское месторождение, которое является одним из крупнейших в Европе. Российская армия передислоцировала на это направление примерно до 110 тыс., а по другим оценкам до 120 тыс. своих оперативных резервов", - отметил он.

По словам эксперта, такая группировка является одной из крупнейших боеспособных в российской армии. Также россияне захватили поселок Котлино, который имеет залежи коксующегося угля. Снегирев отметил, что это крупнейшие залежи коксующегося угля в Европе.

Видео дня

Он считает, что оккупанты решали для себя несколько вопросов, не только контроль над этими залежами, но и атаки по металлургическим предприятиям Украины, контролируя месторождение в Покровском районе.

Снегирев объяснил, что речь идет о том, что производство металлопродукции в Украине после захвата месторождений коксующегося угля, по оценкам аналитиков, может снизиться с 6 млн тонн до 2,5 млн тонн.

Поэтому это социальное напряжение на контролируемые Украиной территории, а именно на Днепропетровскую и Запорожскую области, где сосредоточены основные металлургические предприятия нашего государства. Кроме того, из-за оккупации таких месторождений не поступают в бюджет колоссальные валютные средства.

"На Покровском направлении происходит прорыв оккупантов в стык между Покровском и Константиновкой, так называемая Малиновская развязка, где оккупанты основные усилия направляют не в сторону Мирнограда с угрозой выхода на Днепровщину, а в сторону Константиновки. А до Константиновки - 10 км. Создается угроза оперативного окружения с четырех направлений. Аналогичное давление - со стороны Торецка. К сожалению, есть тактические успехи врага в районе Дилиевки и Яблоновки, где расстояние до Константиновки - до 10 км. Кроме того, оккупанты давят на Краматорском направлении, а это Часов Яр, Белая Гора, Ступочки - также угроза выхода на Константиновку, где расстояние - 8 км", - подчеркнул эксперт.

Снегирев добавил, что сейчас под вражеским контролем с одного фланга - господствующие высоты в Часовом Яру, а с другого - Торецк, где российские войска также контролируют господствующие высоты. По его словам, сама Константиновка находится в низине, поэтому такой вызов будет достаточно серьезным для украинских защитников.

"Основная цель оккупантов - захват Славянско-Краматорской агломерации, четырех важных промышленных городов Украины: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. А россияне рвутся в Славянск, потому что там самые большие в Европе залежи сланцевого газа. Вот, вам и решение экономических вопросов путем захвата украинских территорий", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее командир 2-й роты ударных беспилотных авиационных комплексов Евгений Ковтун сообщал, что россияне очень активизировались на Харьковском направлении. По его словам, сейчас армия РФ пытается прощупать украинскую оборону со всех сторон.

"Россияне прощупывают оборону по флангам и непосредственно на линии соприкосновения в самом городе Волчанск. Стоит задача перед подразделениями - остановить врага, не дать ему дестабилизировать ситуацию, а также не допустить его продвижений на этой территории", - отметил Ковтун.

В то же время в DeepState рассказали о продвижении РФ в Донецкой области. В частности противник продвинулся в районе Зеленой Долины. Однако, по словам аналитиков, такое продвижение не было внезапным и произошло не сразу, это результат "постоянного давления и потерь от этого".

"Они лезут по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Также здесь слышали о "плащах-невидимках", под которыми они прячутся в момент продвижений. [Россияне] активно работают FPV-дронами по позициям, перемещениях к ним, а также больше всего сосредоточены на логистике, что очень усложняет держание обороны", - рассказали в DeepState.

Вас также могут заинтересовать новости: