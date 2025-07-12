За два месяца количество российских военных, привлеченных к боевым действиям в Украине, выросло на 60 тысяч.

По состоянию на начало июля 2025 года к боевым действиям в Украине Россия привлекла наземную группировку Вооруженных сил численностью более 700 тысяч военных. Это на 60 тысяч больше, чем было в мае. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины в ответ на запрос LIGA.net.

Также, как рассказали во внешней разведке, к выполнению задач на оккупированных территориях Украины и в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ привлечены подразделения Росгвардии общей численностью до 35 000 человек.

Издание напомнило, что, по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, по состоянию на середину мая 2025 года против Украины воевало до 640 оккупантов.

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А в марте, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщал, что Россия привлекла к войне в Украине более 620 000 военных. В ноябре 2024 года группировка оккупантов имела в своем составе 580 000 человек.

Как России удается усиливаться

Недавно УНИАН писал, что армия РФ не ослабевает, а только увеличивается, потому что этому способствуют объемы имеющихся в стране ресурсов и геополитическая ситуация в мире. Такое мнение высказывал ветеран АТО, руководитель фонда "Вернись живым" и военный эксперт Тарас Чмут. По его словам, в России все хотят воевать, ведь это полностью авторитарная страна, "и там иначе быть не может". Также эксперт опроверг миф о "глупых" россиянах и объяснил, что враг быстро трансформирует свою систему управления армией и изучает уроки с поля боя.

По словам полковника полиции Максима Казбана, который возглавляет объединенную штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость", российские успехи на фронте объясняются двумя вещами: численным преимуществом и полным пренебрежением командования к жизням своих солдат. Кроме того, говорит Казбан, враг постоянно развивается, ищет новые пути, маневрирует.

Также Россия увеличивает производство "шахедов", чтобы терроризировать мирное население Украины. Масштабным атакам по Украине помогло соглашение, которое было подписано с Ираном еще в ноябре 2022 года. Тогда стороны договорились о производстве и закупке иранских ударных беспилотников Shahed на территории России. Еще в 2022-м РФ использовала значительную часть своих запасов ракет дальнего радиуса действия, а дешевые иранские беспилотники стали альтернативой, что позволило Москве продолжать воздушные атаки по Украине. Сейчас Россия производит более 5 000 таких БпЛА и приманок ежемесячно. Некоторые из них могут пролететь 2 500 километров до своей цели

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