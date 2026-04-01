Россия хочет захватить Константиновку до конца месяца: что говорят в ВСУ

Россия установила крайний срок для захвата Константиновки в Донецкой области до конца апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

По его словам, Россия хочет оккупировать Константиновку до 25 апреля, однако украинские военные считают такие сроки нереалистичными.

По его словам противник пытается заходить непосредственно в город. С одной стороны, так оккупанты получают возможности для укрытия личного состава, но с другой стороны - заставляет их вести городские бои, которые значительно замедляют продвижение. При этом обходные маневры пока врагу не удаются.

Видео дня

Запорожец считает, что такими темпами врагу если и удастся достичь своих целей, то не раньше октября.

"Те сроки, которые они для себя запланировали, можно умножить на N месяцев. Если они будут проводить активные штурмовые действия и бросят на захват Константиновки все средства - то, по моему мнению, у них, может, что-то и получится, но не раньше, чем в октябре", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Он также отметил, что российское наступление может идти "волнами": сначала быстрый транспорт, в частности мотоциклы, далее - багги и автомобили, а затем - бронетехнику с личным составом. При этом основной задачей противника будет закрепление в окрестностях Константиновки и ведение боев непосредственно в городе.

Война в Украине - новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия поставила целью через два месяца захватить весь Донбасс.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что с начала года продвижение РФ на фронте резко сократилось. Так, в первом квартале враг продвигался на фронте в два раза медленнее, чем в прошлом году. По мнению аналитиков, причинами этого являются украинские контрудары, а также атаки дронами на средней дистанции.

