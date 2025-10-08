По словам "Алекса", в районе Ямполя россияне проводят активные наступательные действия.

Ситуация на Северском и Лиманском направлениях является тяжелой. Обстановка вокруг Северска довольно сложная, заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офицер".

"Фактически там действительно большой "синяк", на северо-востоке от города, и противник не имеет возможности подтянуть резервы и закрепиться на рубежах для дальнейших штурмов на Северск", - рассказал он.

Ситуация в районе Ямполя тоже неутешительная, говорит "Алекс". Враг продолжает осуществлять активные наступательные действия.

Отмечается, что на обоих направлениях российские оккупационные войска пытаются просачиваться через лесные массивы. Но пока у них там получается "только очень хорошо умирать".

"[Также] они используют одноразовых пилотов БПЛА, которых подсаживают на одни позиции с пехотой переднего края. В общем не то, чтобы [катастрофа], но довольно сложные и специфические направления, провал на которых может создать проблемы оперативного масштаба", - констатировал "Алекс".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. По его словам, враг несет там большие потери. Глава государства добавил, что с 21 августа россияне потеряли более 12 тысяч оккупантов, и это только в районах Покровска и Доброполья.

Между тем OSINT-исследователь Jompy пришел к выводу, что Россия исчерпала более половины своих запасов бронетехники и артиллерии. Отмечалось, что для захватнической войны против Украины Москва восстановила 4 799 танков из 7 342 довоенных. А на складах осталось только 19% от довоенного количества машин.

