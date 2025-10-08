Как отметил президент, Силы обороны Украины защищаются также на всех других направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем ходе контрнаступательной операции Сил обороны Украины на Добропольском направлении: российские захватчики несут большие потери. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Зеленский рассказал о почти часовом докладе от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на всех фронтовых направлениях, подготовке украинских бригад, и об обеспечении.

"Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и по сегодняшний день россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более 7200 - безвозвратные потери", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, Силы обороны Украины защищаются также на всех других направлениях. Зеленский сообщил:

"Купянск - я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и в окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты".

Как рассказал Зеленский, еще состоялся хороший доклад от главы СБУ Василия Малюка.

"И по нашим операциям - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - отметил глава государства.

Война в Украине - ситуация на Доброполье

Как сообщал УНИАН, в начале августа российские захватчики на Добропольском направлении осуществили стремительное продвижение.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях.

С 21 августа на этом направлении продолжается контрнаступательная операция Сил обороны Украины. Российские захватчики хотели окружить украинские силы, но все происходит наоборот. Украинские защитники пытаются окружить силы врага и постепенно начали возвращать под контроль украинские позиции, а российские оккупанты несут существенные потери.

